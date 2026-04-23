Madrugada violenta en Villa Juárez, Navolato: ráfagas de disparos despiertan a habitantes

NAVOLATO. _ Una serie de reportes por un presunto enfrentamiento armado generó alarma durante la madrugada de este jueves 23 de abril en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos comenzaron alrededor de las 03:30 horas, cuando habitantes empezaron a escuchar ráfagas de disparos en diferentes puntos de la comunidad, mismas que se habrían extendido por minutos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial si los hechos dejaron personas fallecidas o lesionadas, aunque de forma extraoficial trascendió que podría haber personas heridas.

También circularon versiones sobre la supuesta movilización de ambulancias de Cruz Roja de Costa Rica y del municipio de Eldorado hacia la zona, información que no ha sido corroborada por instancias oficiales.

Se espera que en las próximas horas autoridades de seguridad emitan un informe sobre lo ocurrido y aclaren el saldo de estos hechos registrados en Villa Juárez.