‘Mami, métete abajo de la cama’: los ecos del ataque en el Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ El asesinato de un paciente este sábado dentro del Hospital General de Culiacán encendió el pánico entre las personas que se encontraban en el nocosomio.

Cerca de las 14:00 horas se alertó por disparos de arma de fuego dentro del inmueble, el cual se encuentra resguardado por varios elementos militares.

A pesar de dicha vigilancia, los agresores se infiltraron en el hospital disfrazados de médicos y remataron a un joven, de nombre Fausto, que ingresó por otras heridas de bala de un hecho el viernes en Tepuche.