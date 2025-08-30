‘Mami, métete abajo de la cama’: los ecos del ataque en el Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ El asesinato de un paciente este sábado dentro del Hospital General de Culiacán encendió el pánico entre las personas que se encontraban en el nocosomio.
Cerca de las 14:00 horas se alertó por disparos de arma de fuego dentro del inmueble, el cual se encuentra resguardado por varios elementos militares.
A pesar de dicha vigilancia, los agresores se infiltraron en el hospital disfrazados de médicos y remataron a un joven, de nombre Fausto, que ingresó por otras heridas de bala de un hecho el viernes en Tepuche.
“Yo estaba con mi hijo y se escucharon los balazos seguido. A ver si no me agarra el matón”, narra Ana [nombre ficticio].
“En el primer piso fue, en el primer piso, ahí pegado donde tengo mi hijo encamado, ¡qué miedo! Los balazos bien feos y las trabajadoras sociales nomás gritaban. Y yo ¿pa’ dónde me hacía? Si salgo corriendo hasta una bala me hubiera tocado.
“Me resguardé con mi hijo. ‘Mami, métete abajo de la cama, tírate abajo de la cama’. Estuvo muy feo, la verdad. Salí cuando salió toda esta gente, todos empezaron a salir, me daba miedo salir, ¿qué tal que el matón estaba por ahí escondido? Lo estaban buscando en los baños, lo estaban buscando por todos lados”.
A un par de horas de registrarse el hecho, elementos militares mantienen un operativo de seguridad en los alrededores del inmueble.
“Dicen que el matón no lo han hallado, yo digo que por ahí anda escondido. Toda la gente no sabía qué hacer, no hallaba dónde meterse. Se llenó de militares, de verdad se llenó de militares”.