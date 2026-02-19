$!Mantiene FGR labores de búsqueda en predio de El Verde, Concordia

CONCORDIA._ Personal de la Fiscalía General de la República mantiene las labores de búsqueda en el predio donde el pasado 6 de febrero fue localizada una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, Concordia, sin que hasta el momento se haya confirmado el hallazgo de más cuerpos u osamentas. A más de dos semanas del inicio de estos trabajos, las brigadas continúan explorando el predio donde se detectó la primera de cuatro fosas clandestinas detectadas en esta comunidad, sin que se informe de manera oficial el resultado de estos trabajos. Tras el despliegue de rastreos por parte de las autoridades en esta área ubicada a unos metros del panteón de la localidad, se desconoce si han sido localizados más restos óseos por parte de los elementos de búsqueda establecidos por la FGR.

Sin embargo, se presume que en los últimos días no se han realizado nuevos hallazgos, ya que personal del Servicio Médico Forense no ha acudido al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las labores de búsqueda se mantienen en la zona y se prevé que en los próximos días continúen con el objetivo de descartar o confirmar la presencia de más fosas clandestinas en el sitio. Por el momento, el acceso al predio continúa resguardado por elementos de la Guardia Nacional, permitiendo el paso solamente a personal autorizado para la realización de estos trabajos de rastreo.

En paralelo, integrantes del colectivo de madres buscadoras Por las Voces Sin Justicia acudieron al lugar para colocar lonas con el rostro de sus familiares desaparecidos en el camino que conduce hacia la zona donde ha sido localizada esta fosa clandestina. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, las integrantes del colectivo señalaron que la instalación de estas lonas representa una forma de exigencia y protesta permanente, además de un llamado a la sociedad para no olvidar a las personas desaparecidas.