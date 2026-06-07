$!Mantienen asegurada una vivienda en Rosario tras reporte de explosiones

EL ROSARIO._ Tras la alerta de vecinos por detonaciones la noche del sábado en Infonavit Lola Beltrán, elementos del Ejército y corporaciones policíacas mantienen asegurada una vivienda donde al parecer hay material explosivo en su interior.
Alrededor de las 19:00 horas del 6 de junio, habitantes dieron aviso a las autoridades tras haber escuchado al menos cinco explosiones.
Desde esa hora y hasta de este domingo, en el acceso a dicho callejón se mantiene una unidad Ocelotl del Ejército Mexicano, al fondo de la calle Tebaira, vía principal del asentamiento en mención.
En el lugar se informó que una vivienda permanece acordonada, ya que se espera la llegada de la autoridad competente para darle el debido trámite.
Asimismo, en la zona se registró la presencia de corporaciones de Seguridad Pública Municipal y del Estado.