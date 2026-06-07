$!Mantienen asegurada una vivienda en Rosario tras reporte de explosiones

EL ROSARIO._ Tras la alerta de vecinos por detonaciones la noche del sábado en Infonavit Lola Beltrán, elementos del Ejército y corporaciones policíacas mantienen asegurada una vivienda donde al parecer hay material explosivo en su interior.

Alrededor de las 19:00 horas del 6 de junio, habitantes dieron aviso a las autoridades tras haber escuchado al menos cinco explosiones.

Desde esa hora y hasta de este domingo, en el acceso a dicho callejón se mantiene una unidad Ocelotl del Ejército Mexicano, al fondo de la calle Tebaira, vía principal del asentamiento en mención.