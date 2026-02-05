$!Mantienen diligencias en presunta fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia

CONCORDIA._ Las diligencias en la presunta fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, en Concordia, continúan la tarde de este jueves.

El lugar es celosamente custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes únicamente permiten acercarse e ingresar al personal autorizado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado si realmente se trata de una fosa clandestina y cuántos cuerpos o restos humanos han sido localizados y de quién se trata.