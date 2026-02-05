$!Mantienen diligencias en presunta fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia

CONCORDIA._ Las diligencias en la presunta fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, en Concordia, continúan la tarde de este jueves.
El lugar es celosamente custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes únicamente permiten acercarse e ingresar al personal autorizado.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado si realmente se trata de una fosa clandestina y cuántos cuerpos o restos humanos han sido localizados y de quién se trata.
Desde el domingo pasado, en que se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero en Concordia y demás personas desaparecidas, las acciones se han enfocado a la zona en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
Es probable que las diligencias continúen durante la noche, pues al sitio donde se encuentra la probable fosa clandestina ingresó una camioneta de la Fiscalía General de la República trasladando un generador de energía eléctrica.
Se mencionó además que por la tarde ingresó personal del Servicio Médico Forense.
Además de Concordia, el operativo de búsqueda se ha ampliado a los municipios de Rosario y Escuinapa.