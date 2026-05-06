$!Mantienen operativo en domicilio donde detuvieron a 10 civiles, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo un dispositivo de seguridad el domicilio donde fueron detenidas 10 personas en el sector Infonavit Humaya, en Culiacán.

El inmueble se encuentra sobre la Calle Tierra, entre el Bulevar José C. Valadez y la Calle Neptuno, casi enfrente del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS 107), en la capital sinaloense.

De forma preliminar, se informó que al interior de la vivienda asegurada hay máquinas tragamonedas, por lo que sería habilitado como un “mini casino”.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en este sitio fueron detenidas 10 personas, a quienes les aseguraron equipos de cómputo, cámaras, dosis de drogas y una motocicleta.

Personal castrense se mantiene a la espera de que el Ministerio Público acuda a realizar las diligencias correspondientes.