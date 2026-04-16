Maquilla FGE cifra de homicidios este miércoles; reporta 4 en jornada que concluyó con 7 muertos

CULIACÁN. _ A pesar de que este miércoles 15 de abril cerró con un saldo de siete personas asesinadas en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado reportó cuatro homicidios en su informe delictivo diario. Los casos reconocidos por el ente ministerial son el asesinato de un guardia bancario en una plaza comercial de Country Álamos, un motociclista en Campo El Diez, un empleado de autolavado en Villa Colonial, y la confirmación de una persona muerta en Los Otates, municipio de Rosario, tras un enfrentamiento con autoridades.

La FGE excluyó de su reporte de hechos el asesinato de un policía, identificado como Jesús Felipe, adscrito a la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán, quien murió en un ataque armado en el sector Cedros. El caso fue clasificado como “agresión a la autoridad”, pero no incluido en el saldo de homicidios.

Lo mismo ocurrió con el fallecimiento de Germán “N”, un carrocero de 34 años baleado el martes 14 de abril en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, y murió en un hospital la madrugada del 15 de abril.

Aunado a esto, la mañana de este miércoles un hombre fue encontrado asesinado entre maizales de la comisaría de Bachigualatito, al sur de Culiacán, en un hecho reportado desde el martes y confirmado hasta el día siguiente, y que ni siquiera fue mencionado por las autoridades en el recuento criminal de este 15 de abril.