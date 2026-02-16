$!Marcha por Ricardo Mizael: El joven que solo quería salvar a unos gatos

CULIACÁN. _ La indignación por el asesinato de Ricardo Mizael, el adolescente de 16 años cuya vida fue arrebatada cuando salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos rescatados, se transformará en marcha.
Familiares y amigos han lanzado una convocatoria abierta para una Marcha Pacífica bajo el lema ‘Con Los Niños No’ por la Paz y la Justicia este próximo domingo 22 de febrero a las 09:00 horas iniciando en la iglesia La Lomita y terminando en la iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, solicitando la asistencia con ropa blanca.
El caso de Ricardo Mizael ha calado hondo en la sociedad, no solo por la brutalidad del ataque, sino por la nobleza del acto que realizaba antes de morir.
El joven, estudiante de la Preparatoria Emiliano Zapata y destacado jugador de baloncesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue atacado a balazos en el crucero de acceso al sector Los Ángeles, sobre la carretera a Imala.
En la mañana del 11 de febrero, antes de ir a sus clases, se preocupó por unos gatitos que había encontrado abandonados en la calle y se dirigió a una farmacia cercana con la intención de comprarles alimento.
Sin embargo, las balas lo alcanzaron frente a un puesto de comida, donde también resultó herida Laura Cristina, una trabajadora de 27 años que aún permanece hospitalizada.
La UAS y diversas instituciones deportivas han condenado enérgicamente el crimen, exigiendo a las autoridades que el homicidio del joven deportista no quede en la impunidad.