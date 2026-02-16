$!Marcha por Ricardo Mizael: El joven que solo quería salvar a unos gatos

CULIACÁN. _ La indignación por el asesinato de Ricardo Mizael, el adolescente de 16 años cuya vida fue arrebatada cuando salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos rescatados, se transformará en marcha.

Familiares y amigos han lanzado una convocatoria abierta para una Marcha Pacífica bajo el lema ‘Con Los Niños No’ por la Paz y la Justicia este próximo domingo 22 de febrero a las 09:00 horas iniciando en la iglesia La Lomita y terminando en la iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, solicitando la asistencia con ropa blanca.

El caso de Ricardo Mizael ha calado hondo en la sociedad, no solo por la brutalidad del ataque, sino por la nobleza del acto que realizaba antes de morir.