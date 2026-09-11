$!Marco Antonio desapareció desde agosto en Ahome; familiares piden ayuda para localizarlo

LOS MOCHIS._ Familiares de Marco Antonio Berrelleza Solís hacen un llamado urgente a la sociedad sinaloense para colaborar en su localización, luego de que perdieron todo contacto con él desde agosto pasado en Ahome.
Al no tener comunicación ni indicios sobre su paradero, sus seres queridos temen que su integridad física se encuentre en riesgo.
De acuerdo con los datos difundidos para su búsqueda, el hombre de 33 años de edad fue visto por última vez el lunes 19 de agosto al salir de su domicilio particular. Desde ese momento, se desconoce hacia dónde se dirigía o qué ropa vestía.
Marco Antonio es descrito con una estatura de 1.70 metros, tez morena y complexión regular. Tiene ojos medianos y cabello negro corto. Como seña particular para facilitar su identificación, cuenta con una cicatriz en la ceja izquierda.
Las autoridades y la familia solicitan a cualquier persona que tenga datos, pistas o información que ayude a dar con su paradero, que lo reporte de manera inmediata, la cual toda información puede ser de mucha utilidad.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía y puedan aportar información de forma anónima y segura, se encuentran habilitados los siguientes números telefónicos para cualquier información con respecto al paradero de Marco Antonio:
Fiscalía General del Estado: 800 890 9092
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas: 668 219 4525
Línea de emergencias: 911