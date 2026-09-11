$!Marco Antonio desapareció desde agosto en Ahome; familiares piden ayuda para localizarlo

LOS MOCHIS._ Familiares de Marco Antonio Berrelleza Solís hacen un llamado urgente a la sociedad sinaloense para colaborar en su localización, luego de que perdieron todo contacto con él desde agosto pasado en Ahome.

Al no tener comunicación ni indicios sobre su paradero, sus seres queridos temen que su integridad física se encuentre en riesgo.

De acuerdo con los datos difundidos para su búsqueda, el hombre de 33 años de edad fue visto por última vez el lunes 19 de agosto al salir de su domicilio particular. Desde ese momento, se desconoce hacia dónde se dirigía o qué ropa vestía.