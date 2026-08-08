María Alejandra queda en prisión preventiva por segunda causa relacionada con fraude de Inverplux

Por considerar que existe riesgo de obstrucción de la investigación, María Alejandra “N” quedó en prisión preventiva justificada como parte de una segunda causa penal relacionada con el presunto fraude de Inverplux, luego de que la Fiscalía General del Estado formuló imputación en su contra como probable coautora del delito de fraude específico.

Durante la audiencia inicial, celebrada este sábado 8 de agosto en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, en Culiacán, el Ministerio Público señaló que, por el cargo que desempeñaba dentro de Inverplux, María Alejandra habría tenido una participación esencial para que los afectados realizaran inversiones en la empresa, que operaba como financiera.

De acuerdo con la imputación, la acusada ingresó a la empresa el 6 de febrero de 2018 como directora general. Entre sus funciones se encontraba la firma de contratos de inversión, según expuso la Fiscalía durante la audiencia.

En esta segunda carpeta de investigación, la FGE le atribuye un monto de 3 millones 161 mil pesos, derivado de seis denuncias por presuntos fraudes relacionados con Inverplux.

Durante el desarrollo de la audiencia también se informó que existen más de 80 denuncias presentadas ante la Fiscalía de Sinaloa por presuntos fraudes relacionados con la empresa.

Tras la formulación de imputación, la defensa de María Alejandra solicitó al juez de Control, Omar Rosalío Rodríguez Sepúlveda, la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica.

La petición fue concedida sin oposición de los fiscales, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el martes 11 de agosto, a las 08:30 horas.

Será entonces cuando el juez determine si existen elementos para vincularla a proceso por los nuevos hechos que le atribuye la Fiscalía. Mientras transcurre este plazo, María Alejandra permanecerá en prisión preventiva justificada.



Sale de audiencia y vuelve a prisión

Esta nueva causa penal es distinta del proceso por el que María Alejandra “N” había comparecido previamente ante un juez, también relacionado con Inverplux.

En aquella audiencia fue vinculada a proceso por fraude específico y se determinó que podía continuar el procedimiento en libertad.

Sin embargo, al salir de la sede judicial fue detenida nuevamente, ahora por esta segunda causa penal, y trasladada al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Será el próximo martes cuando el juez determine si María Alejandra también es vinculada a proceso por los nuevos hechos que le atribuye la Fiscalía de Sinaloa.