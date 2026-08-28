$!María Guadalupe lleva 18 días desaparecida en Ahome; activan búsqueda para localizarla

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba para localizar a María Guadalupe Acosta Gárate, de 28 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 11 de agosto.

De acuerdo con el boletín oficial de búsqueda, la joven fue vista por última vez en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Huertas de la ciudad de Los Mochis. Desde esa fecha, su familia perdió todo contacto con ella, desconociéndose por completo su ubicación actual.

El documento de la FGE detalla la vestimenta y características de María Guadalupe quien mide 1.61 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena clara, de labios medianos, nariz chica y cabello largo y negro. Como señas particulares para facilitar su identificación, cuenta con tatuajes en ambos brazos. El día de su desaparición, portaba una playera negra con un estampado al frente, pantalón oscuro y tenis de color blanco.