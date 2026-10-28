$!Marina abate a ‘Chuy Peñuelas’, operador del ‘Cártel de Guasave’, confirma Harfuch

Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a dos presuntos integrantes del Cártel de Guasave durante un enfrentamiento ocurrido el 26 de octubre en las inmediaciones de la localidad Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa. Las autoridades federales informaron que uno de los fallecidos sería Jesús “N”, “Chuy Peñuelas”, señalado como el segundo operador en importancia de esa organización criminal.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó respecto al resultado del operativo. “Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, escribió en la red social X.

Las autoridades precisaron que la identificación de ambos cuerpos está pendiente de confirmación mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas, por lo que no se ha establecido de manera oficial que uno de los fallecidos sea el operador de esa organización. Familiares que acudieron ante el Ministerio Público señalaron que los cuerpos podrían corresponder a Jesús “N”, “Chuy Peñuelas”, y a Cesáreo “N”. Según un comunicado conjunto de la Semar y la SSPC, el despliegue derivó de acciones de seguimiento y vigilancia apoyadas en información de inteligencia naval. Dos hombres armados descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los elementos navales que se aproximaban.

Los marinos repelieron la agresión y ambos hombres murieron durante el enfrentamiento. El área quedó resguardada hasta la llegada de las autoridades ministeriales. En el lugar fueron aseguradas cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque.Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes.Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026