$!Marina acudió en auxilio de un pescador con picadura de mantarraya en inmediaciones de Altata, Sinaloa

MAZATLÁN._ Un pescador con picadura de mantarraya, quien se encontraba a bordo de una embarcación camaronera a aproximadamente 40 millas náuticas (74 kilómetros) al Sur de Altata, Sinaloa, fue auxiliado por personal naval este martes.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por medio de la Cuarta Región Naval, dio a conocer este apoyo brindado.

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en este Mando Naval, en la que se reportaba que citado pescador había sufrido una picadura de mantarraya; por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación de respuesta inmediata, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar.