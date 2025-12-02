$!Marina acudió en auxilio de un pescador con picadura de mantarraya en inmediaciones de Altata, Sinaloa

MAZATLÁN._ Un pescador con picadura de mantarraya, quien se encontraba a bordo de una embarcación camaronera a aproximadamente 40 millas náuticas (74 kilómetros) al Sur de Altata, Sinaloa, fue auxiliado por personal naval este martes.
De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por medio de la Cuarta Región Naval, dio a conocer este apoyo brindado.
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en este Mando Naval, en la que se reportaba que citado pescador había sufrido una picadura de mantarraya; por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación de respuesta inmediata, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar.
Al arribar al punto señalado, el pescador fue evacuado de la embarcación camaronera, siendo trasladado al muelle de Altata, donde ya lo esperaba una ambulancia y personal de la Cruz Roja Mexicana, los cuales le brindaron los primeros auxilios, para posteriormente ser llevado a un nosocomio del municipio de Navolato, Sin., con el fin de recibir atención médica especializada.
Para atención de emergencias en la mar
La Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos: 669 9100 552 y 669 1270 861. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).
De esta manera, la Secretaría de Marina través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.