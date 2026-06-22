$!Marina asegura 11 explosivos para drones en Elota Sinaloa

ELOTA._ Personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) localizó e inhabilitó 11 artefactos explosivos improvisados diseñados para ser lanzados desde drones, en las inmediaciones del poblado de Acatitán.

El aseguramiento, que también incluyó dos estopines eléctricos, se efectuó durante recorridos terrestres de prevención ciudadana que realizaban las fuerzas navales en esta zona del municipio.

De acuerdo con un reporte conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, los marinos ubicaron los artefactos de manufactura artesanal.