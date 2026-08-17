$!Marina asegura 303 artefactos y más de 300 kilos de explosivos en Agua Verde, Rosario

CULIACÁN. _ Un arsenal compuesto por 303 artefactos explosivos de diversos tamaños y 125 kilos de explosivos y 175 kilos de emulsión explosiva, fueron asegurados por la Secretaría de Marina (Semar) en la sindicatura de Agua Verde, municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.
Aunque el Gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso mediante un comunicado conjunto emitido este lunes, las autoridades federales omitieron detallar la línea de investigación o el origen del procedimiento que derivó en la intervención.
El reporte oficial tampoco precisó el contexto del operativo ni posibles detenciones; sin embargo, las acciones coincidieron con la movilización registrada la noche del domingo 16 de agosto en la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, conocida como “El Cerro”.
En el sitio, habitantes reportaron que las fuerzas navales cercaron los accesos al poblado tras localizar el material bélico en un inmueble de la zona.
Tras dar aviso a las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, los artefactos explosivos fueron deshabilitados en el lugar por personal naval capacitado.