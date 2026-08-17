$!Marina asegura 303 artefactos y más de 300 kilos de explosivos en Agua Verde, Rosario

CULIACÁN. _ Un arsenal compuesto por 303 artefactos explosivos de diversos tamaños y 125 kilos de explosivos y 175 kilos de emulsión explosiva, fueron asegurados por la Secretaría de Marina (Semar) en la sindicatura de Agua Verde, municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.

Aunque el Gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso mediante un comunicado conjunto emitido este lunes, las autoridades federales omitieron detallar la línea de investigación o el origen del procedimiento que derivó en la intervención.