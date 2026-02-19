$!Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima

COLIMA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico, al sur-suroeste de este puerto. Durante la operación, las autoridades detuvieron a tres personas y aseguraron 179 bultos con el narcótico.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en la última semana las operaciones marítimas han sumado un aseguramiento cercano a las 10 toneladas de droga. El funcionario señaló que estas acciones representan una afectación millonaria a las estructuras financieras de los grupos delictivos al impedir que millones de dosis lleguen al consumo público.
El operativo fue realizado por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) de la costa de Colima. En el despliegue se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.
Las tres personas detenidas y el cargamento serán entregados a las autoridades competentes para que se determine el peso ministerial oficial y su situación jurídica.