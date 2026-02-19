$!Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima

COLIMA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico, al sur-suroeste de este puerto. Durante la operación, las autoridades detuvieron a tres personas y aseguraron 179 bultos con el narcótico.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en la última semana las operaciones marítimas han sumado un aseguramiento cercano a las 10 toneladas de droga. El funcionario señaló que estas acciones representan una afectación millonaria a las estructuras financieras de los grupos delictivos al impedir que millones de dosis lleguen al consumo público.