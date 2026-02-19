Seguridad
|
Golpe al narco en alta mar

Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima

Tres personas fueron detenidas y se aseguraron 179 bultos de sustancia ilícita; la operación fue realizada de manera coordinada con inteligencia de Estados Unidos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/02/2026 10:08
19/02/2026 10:08

COLIMA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico, al sur-suroeste de este puerto. Durante la operación, las autoridades detuvieron a tres personas y aseguraron 179 bultos con el narcótico.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en la última semana las operaciones marítimas han sumado un aseguramiento cercano a las 10 toneladas de droga. El funcionario señaló que estas acciones representan una afectación millonaria a las estructuras financieras de los grupos delictivos al impedir que millones de dosis lleguen al consumo público.

$!Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima

El operativo fue realizado por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) de la costa de Colima. En el despliegue se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

$!Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima

Las tres personas detenidas y el cargamento serán entregados a las autoridades competentes para que se determine el peso ministerial oficial y su situación jurídica.

$!Marina asegura 4 toneladas de cocaína en semisumergible en costas de Colima
#Semar
#Colima
#México
#Cocaína
#Tráfico de drogas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube