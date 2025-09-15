$!Marina asegura armas, droga y equipo táctico tras enfrentamiento en Cosalá

COSALÁ. _ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un arsenal, droga y equipo táctico en la comunidad de Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cosalá, luego de repeler una agresión armada durante un operativo terrestre. De acuerdo con la información oficial, el personal naval realizaba recorridos de reconocimiento en la zona cuando fue atacado por civiles armados. Tras controlar la situación, se realizó una inspección en el área, donde se localizaron diversos objetos con características ilícitas.

Entre lo asegurado se encuentran un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, seis cartuchos calibre .50 mm, 11 cargadores vacíos para calibre 7.62 mm, dos cargadores vacíos para calibre .45 mm, así como una bolsa con sustancias ilícitas. También se hallaron 22 dosis de una sustancia granulada con características de metanfetamina, siete dosis de polvo blanco con apariencia de cocaína y 10 dosis de hierba seca similar a la marihuana. Además, fueron decomisados equipo táctico, tres placas balísticas y dos chalecos con porta cargadores vacíos.