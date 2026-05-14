$!Marina asegura armas largas y equipo táctico en El Capule, en Elota

Efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México localizaron y aseguraron armamento y equipo táctico tras patrullajes en el poblado El Capule, municipio de Elota.

La información brindada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalla que el incauto consistió en cuatro armas largas, 907 cartuchos útiles, 18 cargadores, dos placas y dos cascos balísticos.