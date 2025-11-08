$!Marina asegura armas y explosivos durante patrullajes en Escuinapa

Agentes de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron armamento, así como artefactos explosivos, tras patrullajes en Escuinapa.

En medio de labores de vigilancia en el sur de Sinaloa, personal naval detectó a una persona con un arma larga, a quien dio seguimiento.

Esto derivó en el decomiso de 11 armas largas, dos armas cortas, 27 cargadores, 200 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, además de cuatro granadas de mano.