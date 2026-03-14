$!Marina asegura armas y vehículo abandonado en El Fuerte

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Personal naval realizó el aseguramiento de un vehículo, armamento y equipo táctico en la inmediaciones de El Fuerte, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina.
En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval, dio a conocer que en días pasados, personal naval aseguró en camino que conduce de Chinobampo al ejido El Frijol, un vehículo en aparente estado de abandono.
Los elementos localizaron al interior de la unidad cuatro armas largas, equipo táctico, 16 cargadores y 224 municiones de diferentes calibres.
Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.