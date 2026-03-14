$!Marina asegura armas y vehículo abandonado en El Fuerte

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Personal naval realizó el aseguramiento de un vehículo, armamento y equipo táctico en la inmediaciones de El Fuerte, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina.

En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval, dio a conocer que en días pasados, personal naval aseguró en camino que conduce de Chinobampo al ejido El Frijol, un vehículo en aparente estado de abandono.