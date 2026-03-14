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Marina asegura armas y vehículo abandonado en El Fuerte

El hallazgo ocurrió en un camino entre Chinobampo y el ejido El Frijol; en la unidad localizaron armas largas, cargadores, municiones y equipo táctico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 20:05
14/03/2026 20:05

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Personal naval realizó el aseguramiento de un vehículo, armamento y equipo táctico en la inmediaciones de El Fuerte, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina.

En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval, dio a conocer que en días pasados, personal naval aseguró en camino que conduce de Chinobampo al ejido El Frijol, un vehículo en aparente estado de abandono.

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Los elementos localizaron al interior de la unidad cuatro armas largas, equipo táctico, 16 cargadores y 224 municiones de diferentes calibres.

Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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