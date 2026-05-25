$!Marina asegura arsenal y equipo táctico tras despliegues en Eldorado y San Ignacio

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron cartuchos, armamento, vehículos, artefactos explosivos improvisados y equipo táctico durante dos acciones desplegadas en los municipios de Eldorado y San Ignacio.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, uno de los aseguramientos se realizó en el campo pesquero Las Arenitas, en el municipio de Eldorado, donde personal naval localizó 281 cartuchos, ocho cargadores, cinco chalecos balísticos, un casco balístico, un artefacto explosivo improvisado, cuatro cargadores para radio, 139 ponchallantas y diverso equipo táctico.
En una segunda acción efectuada en el poblado Higueras del Ponce, en el municipio de San Ignacio, elementos de Semar aseguraron 11 armas largas, 51 cargadores, una cinta eslabonada, nueve chalecos tácticos, cinco placas balísticas, 23 artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los operativos ni reportaron personas detenidas.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.