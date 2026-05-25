$!Marina asegura arsenal y equipo táctico tras despliegues en Eldorado y San Ignacio

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron cartuchos, armamento, vehículos, artefactos explosivos improvisados y equipo táctico durante dos acciones desplegadas en los municipios de Eldorado y San Ignacio.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, uno de los aseguramientos se realizó en el campo pesquero Las Arenitas, en el municipio de Eldorado, donde personal naval localizó 281 cartuchos, ocho cargadores, cinco chalecos balísticos, un casco balístico, un artefacto explosivo improvisado, cuatro cargadores para radio, 139 ponchallantas y diverso equipo táctico.