$!Marina asegura campamento, armas, municiones y vehículos en Sinaloa

MAZATLÁN._ Un campamento con cubitanques de combustible, presuntamente empleado por grupos delictivos, además de armas, municiones y vehículos, fueron asegurados el jueves en Sinaloa, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.
A través de un comunicado, la Semar informó que el primer evento se llevó a cabo durante un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en el poblado La Escondida, Escuinapa, donde se localizó un campamento.
Asimismo, se encontraron dos cubitanques vacíos y mangueras con olor similar combustible, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
En un segundo evento en el poblado Los Tanques, en Elota, se visualizó a un hombre que, al notar la presencia de personal naval, tomó una actitud evasiva y emprendió la huida, dejando en estado de abandono un vehículo, dos armas largas, un cargador y 25 cartuchos.
En un tercer evento, en la colonia El Diez en Culiacán, se observó a dos personas armadas, las cuales, al percatarse del personal naval, emprendieron la huida, dejando en estado de abandono una motocicleta, dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, 9 dosis con hierba seca con características similares a las de la mariguana y 29 dosis con sustancia granulada con características similares a la droga cristal.
Destacó la Semar que el campamento y los cubitanques fueron inhabilitados en el área y, asimismo, se coordina con las autoridades competentes para la puesta a disposición de los efectos asegurados, con el fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes.