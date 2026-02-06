$!Marina asegura campamento, armas, municiones y vehículos en Sinaloa

A través de un comunicado, la Semar informó que el primer evento se llevó a cabo durante un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en el poblado La Escondida, Escuinapa, donde se localizó un campamento.

MAZATLÁN._ Un campamento con cubitanques de combustible, presuntamente empleado por grupos delictivos, además de armas, municiones y vehículos, fueron asegurados el jueves en Sinaloa, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.

Asimismo, se encontraron dos cubitanques vacíos y mangueras con olor similar combustible, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

En un segundo evento en el poblado Los Tanques, en Elota, se visualizó a un hombre que, al notar la presencia de personal naval, tomó una actitud evasiva y emprendió la huida, dejando en estado de abandono un vehículo, dos armas largas, un cargador y 25 cartuchos.

En un tercer evento, en la colonia El Diez en Culiacán, se observó a dos personas armadas, las cuales, al percatarse del personal naval, emprendieron la huida, dejando en estado de abandono una motocicleta, dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, 9 dosis con hierba seca con características similares a las de la mariguana y 29 dosis con sustancia granulada con características similares a la droga cristal.

Destacó la Semar que el campamento y los cubitanques fueron inhabilitados en el área y, asimismo, se coordina con las autoridades competentes para la puesta a disposición de los efectos asegurados, con el fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes.