$!Marina asegura casi 8 mil cartuchos y tres antenas clandestinas en Escuinapa y Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un cargamento de casi 8 mil cartuchos útiles y tres antenas de comunicación clandestinas equipadas con paneles solares fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina durante dos operativos distintos realizados en los municipios de Escuinapa y Mazatlán.

El primer hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia marítima en el canal de Teacapán, en Escuinapa, donde las fuerzas navales detectaron una embarcación menor con motor fuera de borda abandonada.