$!Marina asegura casi 8 mil cartuchos y tres antenas clandestinas en Escuinapa y Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un cargamento de casi 8 mil cartuchos útiles y tres antenas de comunicación clandestinas equipadas con paneles solares fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina durante dos operativos distintos realizados en los municipios de Escuinapa y Mazatlán.
El primer hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia marítima en el canal de Teacapán, en Escuinapa, donde las fuerzas navales detectaron una embarcación menor con motor fuera de borda abandonada.
Al realizar la inspección del artefacto, los agentes hallaron seis mochilas que albergaban un aproximado de 7 mil 940 cartuchos de diversos calibres, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
En una segunda acción efectuada en el marco de la “Operación Sable”, personal naval que realizaba un sobrevuelo de reconocimiento cerca del poblado Lomas del Guayabo, en Mazatlán, localizó tres antenas repetidoras de señal y ocho paneles solares instalados de forma irrestricta.
Según el reporte castrense, la infraestructura era presuntamente empleada por grupos de la delincuencia organizada para mantener comunicaciones en la zona rural.
Tanto las municiones como las antenas de comunicación aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.