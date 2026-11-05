$!Marina asegura drogas en Mazatlán durante dos operativos; hay un detenido

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina aseguró presuntas drogas en dos acciones de vigilancia realizadas en Mazatlán, una de ellas en la avenida Camarón Sábalo, donde fue detenido un hombre que tenía en su poder 161 bolsas con distintas sustancias y 18 cigarros de presunta marihuana.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el primer aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la avenida Camarón Sábalo, donde personal naval detuvo a un hombre que llevaba 116 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína, 27 bolsas con una sustancia granulada y cristalina, presuntamente metanfetamina, y otras 18 bolsas, cada una con un cigarro confeccionado con hierba verde, al parecer marihuana.
“El detenido fue informado de sus derechos y, junto con las sustancias aseguradas, quedó a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente”, señala el comunicado.
En una segunda acción, elementos de la Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal, localizaron y aseguraron una sustancia con características similares a la metanfetamina durante un recorrido terrestre en la avenida Flor de Crisantemo, en la sindicatura de Villa Unión.
En este operativo, el personal naval brindó seguridad perimetral a las autoridades participantes durante las labores de localización y aseguramiento.
La sustancia quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su peso y composición mediante los análisis correspondientes.