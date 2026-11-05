$!Marina asegura drogas en Mazatlán durante dos operativos; hay un detenido

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina aseguró presuntas drogas en dos acciones de vigilancia realizadas en Mazatlán, una de ellas en la avenida Camarón Sábalo, donde fue detenido un hombre que tenía en su poder 161 bolsas con distintas sustancias y 18 cigarros de presunta marihuana.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el primer aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la avenida Camarón Sábalo, donde personal naval detuvo a un hombre que llevaba 116 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína, 27 bolsas con una sustancia granulada y cristalina, presuntamente metanfetamina, y otras 18 bolsas, cada una con un cigarro confeccionado con hierba verde, al parecer marihuana.