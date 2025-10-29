$!Marina asegura explosivos y más de mil cartuchos en operativo en Elota

El hallazgo fue notificado a través de un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) decomisaron una barra explosiva, 69 cilindros metálicos, mil 14 cartuchos útiles de diversos calibres y un uniforme táctico, como resultado de un operativo de reconocimiento en la zona rural del municipio de Elota.

Según el reporte oficial, el material fue encontrado durante un recorrido preventivo, cuando los efectivos navales observaron los objetos ocultos entre la maleza. La estrategia de patrullaje tiene como objetivo detectar y contener actividades ilícitas en el área.

El comunicado confirmó la incautación del material bélico, sin embargo, no detalló el lugar preciso de la zona rural donde se llevó a cabo el aseguramiento.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.