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Marina asegura más de 2 mil 600 dosis de metanfetamina, armas y vehículos en Rosario

Elementos navales aseguraron cuatro armas largas, más de 2 mil 600 dosis de metanfetamina, marihuana, cartuchos, equipo táctico, ponchallantas y dos vehículos durante un operativo en la región de El Huizache
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/07/2026 11:06
08/07/2026 11:06

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas largas, más de 2 mil 600 dosis de metanfetamina, marihuana, cartuchos, ponchallantas y dos vehículos durante un operativo realizado en la región de El Huizache, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el aseguramiento incluyó cuatro armas largas, 104 cartuchos, 2 mil 612 dosis de metanfetamina, tres bolsas y 61 dosis de marihuana, un chaleco táctico, dos placas balísticas, ponchallantas y dos vehículos.

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En su informe, las autoridades no brindan mayores detalles sobre cómo se derivó el aseguramiento, aunque este se da en un contexto de constantes operativos desplegados en el sur de la entidad desde el pasado viernes. Las acciones comenzaron en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, y posteriormente se extendieron a comunidades rurales del municipio de Rosario.

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Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las investigaciones correspondientes.

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