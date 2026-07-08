$!Marina asegura más de 2 mil 600 dosis de metanfetamina, armas y vehículos en Rosario

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas largas, más de 2 mil 600 dosis de metanfetamina, marihuana, cartuchos, ponchallantas y dos vehículos durante un operativo realizado en la región de El Huizache, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el aseguramiento incluyó cuatro armas largas, 104 cartuchos, 2 mil 612 dosis de metanfetamina, tres bolsas y 61 dosis de marihuana, un chaleco táctico, dos placas balísticas, ponchallantas y dos vehículos.