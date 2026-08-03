$!Marina asegura más de 4.4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio clandestino en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ En operaciones realizadas en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de 4.4 toneladas de presunta cocaína, destruyeron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina y detuvieron a 16 personas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. De acuerdo con información oficial, los aseguramientos fueron resultado de operaciones de vigilancia marítima y terrestre efectuadas por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, así como de acciones contra la producción de drogas sintéticas.

La primera intervención se registró frente a las costas de Oaxaca. Durante patrullajes de vigilancia marítima, elementos de la Marina detectaron dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Tras realizar una inspección, aseguraron 127 bultos y 42 tabiques con un peso aproximado de tres toneladas de presunta cocaína, además de seis motores fuera de borda. En este operativo fueron detenidas 10 personas.

En una segunda acción, realizada frente a las costas de Chiapas, el personal naval aseguró otras dos embarcaciones menores. En una de ellas fueron localizados 24 bultos con alrededor de mil 423 kilogramos de presunta cocaína, además de más de dos mil litros de combustible. En este operativo fueron detenidas seis personas.

Por otra parte, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, elementos de la Marina fueron agredidos a balazos mientras realizaban recorridos terrestres en el poblado de Aguamilpa. Los efectivos repelieron la agresión, donde un elemento naval resultó herido y uno de los presuntos agresores murió. En el sitio fue asegurada un arma de fuego, además de cargadores y cartuchos.

En Sinaloa, como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino en el poblado Península de Villamoros, en el municipio de Culiacán.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina. Las autoridades federales informaron que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las 16 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga y el resto de los objetos asegurados, para la integración de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales informaron que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las 16 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga y el resto de los objetos asegurados, para la integración de las investigaciones correspondientes.