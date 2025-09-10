$!Marina asegura mil 600 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó sobre el aseguramiento de aproximadamente mil 600 kilos de cocaína en mar abierto, frente a las costas de Guerrero. El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la droga fue localizada durante recorridos de vigilancia marítima y aérea realizados al suroeste del puerto de Acapulco. En la operación participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada, que dieron seguimiento a rutas sospechosas asociadas con actividades del narcotráfico.