$!Marina asegura mil 600 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó sobre el aseguramiento de aproximadamente mil 600 kilos de cocaína en mar abierto, frente a las costas de Guerrero. El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la droga fue localizada durante recorridos de vigilancia marítima y aérea realizados al suroeste del puerto de Acapulco. En la operación participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada, que dieron seguimiento a rutas sospechosas asociadas con actividades del narcotráfico.
Como resultado del despliegue, se localizaron y aseguraron 54 bultos tipo costalillas, que contenían en su interior mil 600 paquetes de presunta cocaína, con un peso aproximado de una tonelada con 600 kilos.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente.
De acuerdo con la SSPC, este decomiso forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Con este aseguramiento, suman más de 48 toneladas de droga incautadas en altamar durante la presente administración federal, lo que, según estimaciones oficiales, habría evitado la distribución de más de tres mil 200 millones de dosis y representa una afectación económica a grupos del crimen organizado de aproximadamente 371 mil 800 millones de pesos.
“Estas operaciones buscan inhibir la comisión de delitos y garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas del país”, señala el comunicado.