$!Marina asegura nueve fusiles, explosivos y vehículos con blindaje artesanal en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron en Mazatlán de un arsenal integrado por nueve armas largas, 35 cargadores, 12 mil 479 cartuchos útiles, 38 artefactos explosivos improvisados, 14 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.
El aseguramiento fue informado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante un comunicado conjunto. Sin embargo, las autoridades no precisaron las circunstancias en las que se desarrolló el operativo ni el punto exacto del municipio donde ocurrió la intervención.
Las imágenes difundidas por la autoridad muestran dos camionetas tipo pick up resguardadas al interior de un inmueble aparentemente abandonado, mientras que otras dos unidades, también de modelos recientes, fueron localizadas entre la maleza.
A pesar de la magnitud del aseguramiento, el reporte oficial no informa sobre personas detenidas durante el operativo.
Todo el armamento, los explosivos, el equipo táctico y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que realizará las investigaciones correspondientes.