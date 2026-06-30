$!Marina asegura nueve fusiles, explosivos y vehículos con blindaje artesanal en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron en Mazatlán de un arsenal integrado por nueve armas largas, 35 cargadores, 12 mil 479 cartuchos útiles, 38 artefactos explosivos improvisados, 14 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

El aseguramiento fue informado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante un comunicado conjunto. Sin embargo, las autoridades no precisaron las circunstancias en las que se desarrolló el operativo ni el punto exacto del municipio donde ocurrió la intervención.