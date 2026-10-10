$!Marina brinda apoyo a siete tripulantes de una embarcación pesquera en inmediaciones de Eldorado, Sinaloa

MAZATLÁN.- Siete pescadores, que se encontraban en un barco que se incendió, fueron auxiliados por personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, el pasado viernes 9 de octubre.

A través de un comunicado, la Semar informó que el día de ayer viernes el personal adscrito a la Cuarta Región Naval brindó apoyo a los tripulantes de una embarcación pesquera en inmediaciones del municipio de Eldorado, Sinaloa, tras presentar avería en el motor lo que provocó un incendio.

Se informó que la acción se llevó a cabo tras recibirse una llamada de emergencia, en la que se reportó el incendio de una embarcación pesquera con siete personas a bordo, por lo cual la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) Mazatlán reaccionó de inmediato e indicó el zarpe de una embarcación tipo Defender y una patrulla interceptora, con personal naval especializado a fin de asistir en la emergencia para salvaguardar la vida humana en el mar.