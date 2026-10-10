$!Marina brinda apoyo a siete tripulantes de una embarcación pesquera en inmediaciones de Eldorado, Sinaloa

MAZATLÁN.- Siete pescadores, que se encontraban en un barco que se incendió, fueron auxiliados por personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, el pasado viernes 9 de octubre.
A través de un comunicado, la Semar informó que el día de ayer viernes el personal adscrito a la Cuarta Región Naval brindó apoyo a los tripulantes de una embarcación pesquera en inmediaciones del municipio de Eldorado, Sinaloa, tras presentar avería en el motor lo que provocó un incendio.
Se informó que la acción se llevó a cabo tras recibirse una llamada de emergencia, en la que se reportó el incendio de una embarcación pesquera con siete personas a bordo, por lo cual la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) Mazatlán reaccionó de inmediato e indicó el zarpe de una embarcación tipo Defender y una patrulla interceptora, con personal naval especializado a fin de asistir en la emergencia para salvaguardar la vida humana en el mar.
Gracias a la coordinación con instituciones pesqueras, se tuvo conocimiento de una embarcación que navegaba por la zona, por lo que se le solicitó el apoyo para brindar la asistencia a los siete tripulantes y ponerlos a salvo mientras arribaban las unidades de esta Institución. Al llegar al punto, personal de sanidad naval procedió a brindar los primeros auxilios, determinando que se encontraban en buen estado de salud, por lo que se procedió a trasladarlos al muelle de este Mando Naval.
Ante situaciones de emergencia en la mar, donde se requiera el apoyo del personal naval, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 910 0552 y, para denuncias ciudadanas, el número telefónico 669 127 0861. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1).
La Secretaría de Marina reitera su compromiso con la ciudadanía para mantener la seguridad marítima, salvaguardar la vida humana en el mar y atender de manera permanente los llamados de auxilio en las costas mexicanas.