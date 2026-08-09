$!Marina confirma agresión en su contra en Coyotitán, San Ignacio, donde hubo un civil herido y se decomisó arsenal

Al civil herido de bala tras la agresión a los marinos, se le brindó atención médica.

A través de un comunicado, la Secretaria de Marina informó que en este hecho se aseguraron ocho armas largas, 94 cargadores, 2 mil 550 cartuchos y cuatro explosivos, tipo granada.

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, por conducto de la Cuarta Región Naval, confirmó la agresión que sufrieron sus elementos de parte de un grupo armado en la comunidad de Coyotitán, San Ignacio, resultando un civil herido y detenido.

Tres detenidos en el malecón de Mazatlán

En otro hecho, la Secretaria de Marina, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que durante recorridos de vigilancia para el mantenimiento del estado de derecho en la Avenida del Mar en Mazatlán, personal naval realizó la detención de tres presuntos infractores de la ley con 35 dosis con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 20 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína, 10 sobres con hierba seca con características similares a la marihuana, cinco celulares y numeral.

Es importante mencionar que los artefactos explosivos fueron destruidos en sitio por personal especializado, ya que el traslado de estos es un riesgo para la población y los elementos.

Asimismo, los detenidos a los cuales les fueron leídos sus derechos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.