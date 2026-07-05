$!Marina decomisa artefactos explosivos, armas largas, cargadores, cartuchos, droga y equipo táctico en Mazatlán y Elota

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval informa que ayer, en coordinación interinstitucional, en eventos diferentes, aseguró armas, munición y equipo táctico en Sinaloa.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que durante el primer evento, derivado de recorridos terrestres de vigilancia en inmediaciones del poblado el Habal, municipio de Mazatlán, en coadyuvancia con personal de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Estatal, personal naval realizó seguridad perimetral durante el aseguramiento de ocho artefactos explosivos improvisados, armas largas, cargadores desabastecidos, cartuchos y chalecos con sus placas balísticas.
En el segundo evento, en inmediaciones los poblados de Acatitan y Agua Caliente, municipio de Elota, personal naval aseguró un arma larga, cuatro cargadores, 74 cartuchos útiles, asimismo, 34 dosis con hierba seca de características similares a la marihuana, 32 dosis con una sustancia granulada de características similares a metanfetamina y 57 dosis con polvo blanco de características similares a la cocaína.
Es importante mencionar que los artefactos explosivos fueron deshabilitados y neutralizados en el sitio por personal naval especializado y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.
De esta manera, la Secretaría de Marina en coadyuvancia con las instituciones de seguridad pública refrenda su compromiso al realizar operaciones para debilitar significativamente a la delincuencia organizada, afectando de manera directa su operatividad y capacidad logística en la región, en favor de la paz y el orden para las familias sinaloenses.