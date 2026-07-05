$!Marina decomisa artefactos explosivos, armas largas, cargadores, cartuchos, droga y equipo táctico en Mazatlán y Elota

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval informa que ayer, en coordinación interinstitucional, en eventos diferentes, aseguró armas, munición y equipo táctico en Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que durante el primer evento, derivado de recorridos terrestres de vigilancia en inmediaciones del poblado el Habal, municipio de Mazatlán, en coadyuvancia con personal de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Estatal, personal naval realizó seguridad perimetral durante el aseguramiento de ocho artefactos explosivos improvisados, armas largas, cargadores desabastecidos, cartuchos y chalecos con sus placas balísticas.