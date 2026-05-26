$!Marina decomisa explosivos caseros, armas y material químico en la zona rural de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un total de 21 artefactos explosivos improvisados, material químico para la fabricación de los mismos, armas, equipo táctico, dosis de sustancias ilícitas y dispositivos de telecomunicación fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Mazatlán.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados por los marinos en las inmediaciones de las comunidades rurales de El Recodo, Los Copales y El Quelite.