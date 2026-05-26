$!Marina decomisa explosivos caseros, armas y material químico en la zona rural de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un total de 21 artefactos explosivos improvisados, material químico para la fabricación de los mismos, armas, equipo táctico, dosis de sustancias ilícitas y dispositivos de telecomunicación fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Mazatlán.
El aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados por los marinos en las inmediaciones de las comunidades rurales de El Recodo, Los Copales y El Quelite.
A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que el material incautado consta de los 21 artefactos caseros, dos costales con 20 kilogramos cada uno de nitrato de amonio, compuesto utilizado para la elaboración de explosivos, así como 83 cartuchos de diversos calibres, 10 cargadores, 15 chalecos tácticos y dos uniformes con diseño pixelado.
En el mismo despliegue, el personal naval localizó diversas dosis de sustancias con características propias de la cocaína, 50 porciones de hierba con propiedades de la marihuana y 57 dosis de metanfetamina. También se hallaron un radio de frecuencias y un aparato inhibidor de señales de comunicación.
Todo el armamento, las sustancias y los objetos tácticos decomisados en los patrullajes rurales quedaron a disposición de los ministerios públicos correspondientes para la integración de la carpeta de investigación respectiva.