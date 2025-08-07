$!Marina desmantela campamento con explosivos y arsenal en Cosalá

CULIACÁN. _ Durante un operativo terrestre y aéreo realizado en las inmediaciones del poblado Guadalupe Reyes, municipio de Cosalá, elementos de la Secretaría de Marina localizaron un campamento clandestino utilizado presuntamente por grupos delictivos, en el que se halló un importante arsenal, equipo táctico y artefactos explosivos improvisados.

En el lugar fueron asegurados 31 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm; 46 cartuchos calibre .223; dos cartuchos calibre .50 CDP; cuatro cartuchos calibre .308; 298 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y 246 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm. Además, se encontraron cinco placas balísticas, dos chalecos tácticos, cuatro cargadores metálicos de 30 cartuchos y un cargador de disco con capacidad de 60 cartuchos, todos calibre 7.62 x 39 mm, así como dos artefactos explosivos improvisados.