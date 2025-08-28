$!Marina desmantela campamento en Elota

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en las inmediaciones del poblado Paredón Colorado, en el municipio de Elota.
Durante recorridos terrestres y aéreos, el personal naval ubicó el sitio, donde fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, 779 cartuchos calibre 7.62 mm, 75 cartuchos calibre .50, un artefacto explosivo improvisado y chalecos tácticos.
De acuerdo con el reporte oficial, el artefacto explosivo fue neutralizado por personal especializado en manejo de explosivos, sin que se registraran incidentes durante la operación.
Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias correspondientes.
La acción se realizó de manera coordinada con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Estatal Preventiva.