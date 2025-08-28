$!Marina desmantela campamento en Elota

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en las inmediaciones del poblado Paredón Colorado, en el municipio de Elota.

Durante recorridos terrestres y aéreos, el personal naval ubicó el sitio, donde fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, 779 cartuchos calibre 7.62 mm, 75 cartuchos calibre .50, un artefacto explosivo improvisado y chalecos tácticos.

De acuerdo con el reporte oficial, el artefacto explosivo fue neutralizado por personal especializado en manejo de explosivos, sin que se registraran incidentes durante la operación.