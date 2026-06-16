$!Marina desmantela campamento y asegura más de 700 municiones en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la zona rural de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) localizaron y desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos en las inmediaciones del poblado Los Copales.

Durante el reconocimiento terrestre en dicha comunidad, los elementos federales detectaron un campamento provisional oculto entre la vegetación. Al aproximarse para realizar una inspección perimetral, confirmaron que el sitio se encontraba abandonado, pero con material bélico en su interior.