$!Marina desmantela campamento y asegura más de 700 municiones en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la zona rural de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) localizaron y desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos en las inmediaciones del poblado Los Copales.
Durante el reconocimiento terrestre en dicha comunidad, los elementos federales detectaron un campamento provisional oculto entre la vegetación. Al aproximarse para realizar una inspección perimetral, confirmaron que el sitio se encontraba abandonado, pero con material bélico en su interior.
En el lugar se contabilizaron 12 cargadores para armas de fuego de alto poder y un total de 753 cartuchos útiles de diversos calibres.
La presencia de estos insumos y la disposición del asentamiento sugieren que el espacio funcionaba como una base de pernocta y observación para actividades ilícitas en la región meridional del estado.
Tras concluir el inventario de lo hallado, los efectivos navales procedieron a desmantelar el campamento y a resguardar las municiones. Todo el material bélico fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.