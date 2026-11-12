$!Marina detiene a 4 civiles armados y asegura armamento en operativos en Sinaloa

Efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro civiles armados y decomisaron diverso armamento, como resultado de tres hechos diferentes como parte de los operativos desplegados en Sinaloa.
El primer reporte de la institución naval fue en Cacalotán, Rosario, donde dos motociclistas presuntamente agredieron a tiros a los marinos, quienes los persiguieron y repelieron la agresión.
Las dos personas fueron detenidas y les incautaron dos armas largas, 23 cargadores, 586 cartuchos, dos chalecos balísticos, una mochila táctica y una motocicleta. Asimismo, en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos.
El segundo informe ocurrió sobre la autopista Tepic-Mazatlán, tras atender un reporte sobre una presunta privación ilegal de la libertad, y detectaron a dos sujetos armados y con equipo táctico.
A estos dos sospechosos les decomisaron tres armas largas, 14 cargadores, aproximadamente 353 cartuchos útiles, tres artefactos explosivos de fabricación artesanal y cuatro chalecos.
La última información brindada por la Marina corresponde a un patrullaje realizado en Mazatlán, sin detallar punto exacto, en donde aseguraron un arma larga y dos cargadores, uno de ellos abastecido con aproximadamente 29 cartuchos útiles, que presuntamente estaban abandonados.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.