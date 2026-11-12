$!Marina detiene a 4 civiles armados y asegura armamento en operativos en Sinaloa

Efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro civiles armados y decomisaron diverso armamento, como resultado de tres hechos diferentes como parte de los operativos desplegados en Sinaloa. El primer reporte de la institución naval fue en Cacalotán, Rosario, donde dos motociclistas presuntamente agredieron a tiros a los marinos, quienes los persiguieron y repelieron la agresión.

Las dos personas fueron detenidas y les incautaron dos armas largas, 23 cargadores, 586 cartuchos, dos chalecos balísticos, una mochila táctica y una motocicleta. Asimismo, en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos. El segundo informe ocurrió sobre la autopista Tepic-Mazatlán, tras atender un reporte sobre una presunta privación ilegal de la libertad, y detectaron a dos sujetos armados y con equipo táctico.