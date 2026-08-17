$!Marina detiene a dos hombres con un arsenal, un artefacto explosivo y un auto en el fraccionamiento Cibeles, en Mazatlán

MAZATLÁN. Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina, quienes además aseguraron un arsenal, un artefacto explosivo y un vehículo en el fraccionamiento Cibeles, en Mazatlán. El fraccionamiento se localiza sobre la avenida Pérez Escobosa, enseguida de Real del Valle, en una zona de alta afluencia y cercana, hacia el norte, al área turística de la ciudad. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México y de la Cuarta Región Naval, informó que en días pasados personal naval aseguró armamento y un vehículo, además de detener a dos presuntos infractores de la ley en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia del “Operativo Sable”, cuando el personal naval atendió un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el fraccionamiento Cibeles. Al arribar al lugar, los elementos realizaron la detención de dos hombres y aseguraron un vehículo, cuatro armas, 20 cargadores, 172 cartuchos, dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, un marro de hierro y un artefacto explosivo.

La Secretaría de Marina señaló que el artefacto explosivo fue asegurado y trasladado por personal especializado para su neutralización en una zona segura, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población. Los detenidos, a quienes se les respetaron en todo momento sus derechos humanos, así como el material asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Es preciso señalar que el pasado 14 de agosto trascendió que dos hombres armados ingresaron por la fuerza durante la madrugada al fraccionamiento Cibeles, luego de someter al guardia de seguridad.