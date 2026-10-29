$!Marina detiene a dos personas con drogas y destruye ocho explosivos en Sinaloa

MAZATLÁN. _ En tres intervenciones distintas realizadas dentro del marco de la Operación Sable, personal de la Armada de México capturó a dos hombres en posesión de presuntas sustancias ilícitas, aseguró equipo táctico y destruyó ocho artefactos explosivos improvisados en territorio sinaloense.
Mediante un comunicado de prensa, la Marina informó que el primer operativo ocurrió durante recorridos de vigilancia terrestre en las inmediaciones de la localidad de Agua Verde, en el municipio de Rosario.
En el sitio, elementos navales detuvieron a Jesús “N”, a quien le aseguraron un arma larga con cargador abastecido, un chaleco balístico con dos placas y diversas dosis de droga: 14 bolsitas con sustancia granulada con características del cristal, cinco con polvo similar a la cocaína y tres bolsas con hierba verde con propiedades de la marihuana.
En una segunda acción preventiva efectuada sobre la Avenida P. Claussen, en el puerto de Mazatlán, personal de la Marina logró la detención de Arcángel “N”. Al señalado le aseguraron una motocicleta, 78 bolsitas con probable cocaína, 69 con metanfetamina y 12 cigarrillos con presunta marihuana.
Las personas arrestadas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Jesús “N” quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, mientras que Arcángel “N” fue remitido a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Por último, durante una tercera intervención realizada en las inmediaciones de la comunidad de El Guamúchil, los efectivos navales localizaron ocho artefactos explosivos improvisados almacenados en el interior de una vivienda aparentemente abandonada. No obstante, el comunicado no precisa la demarcación territorial a la que pertenece dicha localidad.
Tras acordonar el área y establecer un perímetro de seguridad, personal especializado de la Armada de México procedió a la destrucción controlada de los artefactos en el mismo lugar.