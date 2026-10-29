$!Marina detiene a dos personas con drogas y destruye ocho explosivos en Sinaloa

MAZATLÁN. _ En tres intervenciones distintas realizadas dentro del marco de la Operación Sable, personal de la Armada de México capturó a dos hombres en posesión de presuntas sustancias ilícitas, aseguró equipo táctico y destruyó ocho artefactos explosivos improvisados en territorio sinaloense.

Mediante un comunicado de prensa, la Marina informó que el primer operativo ocurrió durante recorridos de vigilancia terrestre en las inmediaciones de la localidad de Agua Verde, en el municipio de Rosario.

En el sitio, elementos navales detuvieron a Jesús “N”, a quien le aseguraron un arma larga con cargador abastecido, un chaleco balístico con dos placas y diversas dosis de droga: 14 bolsitas con sustancia granulada con características del cristal, cinco con polvo similar a la cocaína y tres bolsas con hierba verde con propiedades de la marihuana.