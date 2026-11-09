$!Marina detiene a dos sujetos y asegura dos vehículos tras patrullajes en Mazatlán y Rosario

La Secretaría de Marina informó la detención de dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de dos vehículos y diversos objetos, como resultado de patrullajes en los municipios de Mazatlán y Rosario. A través de la Cuarta Región Naval, se concretaron tres eventos en los que ocurrieron dichos decomisos y arrestos.







El primero fue en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, donde detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un vehículo, dos armas largas, cuatro cargadores abastecidos con 108 cartuchos, 40 dosis con sustancia granulada con presunta metanfetamina y tres radios de comunicación. Posteriormente, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, pusieron bajo resguardo una camioneta en estado de abandono, la cual se confirmó que contaba con reporte de robo y su interior había tres armas largas.



