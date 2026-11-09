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Marina detiene a dos sujetos y asegura dos vehículos tras patrullajes en Mazatlán y Rosario

Se concretaron tres eventos en los que ocurrieron dichos decomisos y arrestos, a través de la Cuarta Región Naval
Noroeste/Redacción
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09/11/2026 16:32
09/11/2026 16:32

La Secretaría de Marina informó la detención de dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de dos vehículos y diversos objetos, como resultado de patrullajes en los municipios de Mazatlán y Rosario.

A través de la Cuarta Región Naval, se concretaron tres eventos en los que ocurrieron dichos decomisos y arrestos.

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El primero fue en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, donde detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un vehículo, dos armas largas, cuatro cargadores abastecidos con 108 cartuchos, 40 dosis con sustancia granulada con presunta metanfetamina y tres radios de comunicación.

Posteriormente, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, pusieron bajo resguardo una camioneta en estado de abandono, la cual se confirmó que contaba con reporte de robo y su interior había tres armas largas.

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El tercer hecho reportado por la Marina fue en las inmediaciones del poblado Los Pozos, del municipio de Rosario. Ahí fue detenido un hombre y le confiscaron 25 dosis de presunta metanfetamina y siete dosis con presunta mariguana.

Los detenidos, junto con los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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