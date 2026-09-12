Marina detiene a hombre armado y asegura más de 200 cartuchos en Escuinapa

MAZATLÁN._ Un hombre fue detenido en Escuinapa y se le decomisó un arma larga, nueve cargadores, 223 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, la Semar, por conducto de la Armada de México de la Cuarta Región Naval, informa que, en el marco de la “Operación Sable”, personal naval realizó la detención de un presunto infractor de la ley en Sinaloa.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia terrestre en el municipio de Escuinapa, donde se logró la detención de un presunto infractor de la ley y el aseguramiento de un arma larga, nueve cargadores, 223 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta correspondiente.