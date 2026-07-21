$!Marina detiene a mujer con arsenal en Escuinapa; aseguran armas largas, cargadores y dos vehículos

ESCUINAPA. _ Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Escuinapa, durante una acción en la que también fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores, equipo táctico y dos vehículos. De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el operativo los elementos navales aseguraron tres armas largas, un arma corta, 44 cartuchos, 22 cargadores, dos chalecos tácticos y dos vehículos.

Sin embargo, las autoridades federales omitieron informar cómo se llevó a cabo la detención, las circunstancias en las que ocurrió el aseguramiento y el sitio exacto donde fue localizada la mujer. En las fotografías difundidas por el Gabinete de Seguridad se observa a la detenida bajo resguardo de personal de la Marina a un costado de una carretera. En otras imágenes aparecen los dos vehículos asegurados en distintos puntos que, por sus características, parecen corresponder a una comunidad de la zona rural.