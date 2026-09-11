$!Marina detiene a presunto infractor y asegura 84 artefactos explosivos en La Noria, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Personal de la Secretaría de Marina detuvo a un presunto infractor y aseguró armamento, dos vehículos y 84 artefactos explosivos improvisados en La Noria, municipio de Mazatlán. La detención y el aseguramiento ocurrieron durante un recorrido de vigilancia terrestre realizado por la Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, como parte de la “Operación Sable”. La persona y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades.

”La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que, en el marco de la “Operación Sable”, personal naval realizó la detención de un presunto infractor de la ley con diversos efectos en Sinaloa”, señaló la dependencia en un comunicado. Durante la inspección de la persona, el personal naval logró el aseguramiento de dos vehículos. También incautaron dos armas largas, 18 cargadores y cartuchos.

Asimismo, se decomisaron 84 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico, incluyendo cuatro placas balísticas. Los explosivos fueron destruidos en el sitio por personal especializado.