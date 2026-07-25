$!Marina detiene a presunto infractor y asegura arsenal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal naval detuvo a un presunto infractor y aseguró un arsenal durante dos operativos distintos en Mazatlán. Los elementos confiscaron vehículos, un arma larga, municiones y equipo táctico.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó sobre estos hechos, pero no dio a conocer el día de las capturas.

El primer evento ocurrió en la sindicatura de El Roble. En ese lugar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se inspeccionó un vehículo con reporte de robo.