$!Marina detiene a presunto infractor y asegura arsenal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal naval detuvo a un presunto infractor y aseguró un arsenal durante dos operativos distintos en Mazatlán. Los elementos confiscaron vehículos, un arma larga, municiones y equipo táctico.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó sobre estos hechos, pero no dio a conocer el día de las capturas.
El primer evento ocurrió en la sindicatura de El Roble. En ese lugar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se inspeccionó un vehículo con reporte de robo.
Dentro del automóvil se hallaron un arma larga, seis cargadores, 155 cartuchos, dos chalecos, dos placas balísticas y un radio de comunicación.
Un segundo incidente se registró en la Avenida del Mar. Durante un recorrido de vigilancia en motocicleta, personal naval localizó y aseguró una motocicleta que también contaba con reporte de robo.
El presunto infractor fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con los efectos asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.