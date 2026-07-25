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Marina detiene a presunto infractor y asegura arsenal en Mazatlán

Los operativos se realizaron en la sindicatura de El Roble y la Avenida del Mar, donde fueron asegurados dos vehículos con reporte de robo, un arma larga, municiones y equipo táctico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/07/2026 17:06
25/07/2026 17:06

MAZATLÁN._ Personal naval detuvo a un presunto infractor y aseguró un arsenal durante dos operativos distintos en Mazatlán. Los elementos confiscaron vehículos, un arma larga, municiones y equipo táctico.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó sobre estos hechos, pero no dio a conocer el día de las capturas.

El primer evento ocurrió en la sindicatura de El Roble. En ese lugar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se inspeccionó un vehículo con reporte de robo.

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Dentro del automóvil se hallaron un arma larga, seis cargadores, 155 cartuchos, dos chalecos, dos placas balísticas y un radio de comunicación.

Un segundo incidente se registró en la Avenida del Mar. Durante un recorrido de vigilancia en motocicleta, personal naval localizó y aseguró una motocicleta que también contaba con reporte de robo.

El presunto infractor fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con los efectos asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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