$!Marina detiene a presuntos infractores de la ley y asegura vehículos, armamento y sustancias ilícitas en Sinaloa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados, en eventos distintos, personal naval detuvo a presuntos infractores de la ley y aseguró vehículos, armas, munición, equipo táctico y sustancias ilícitas en Sinaloa. El primer evento tuvo lugar durante un recorrido de disuasión y vigilancia en inmediaciones del poblado Las Cañas, municipio de Escuinapa, donde se localizó un vehículo en estado de abandono. En su interior se aseguraron cuatro armas largas, 21 cargadores, 2 mil 634 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas y una bolsa con aproximadamente mil gramos de hierba seca con las características propias de la mariguana.







El segundo evento ocurrió durante un patrullaje terrestre en el poblado Rincón de Higueras, municipio de El Rosario, donde se ubicó un vehículo que contenía ocho armas largas, 67 cargadores, 215 cartuchos, cuatro chalecos, siete placas balísticas y aproximadamente 103 mil 050 dosis de polvo blanco con características parecidas a la metanfetamina. Un tercer evento sucedió en el municipio de Mazatlán, en inmediaciones del poblado Las Porras, cuando elementos navales fueron agredidos por integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler la agresión, se logró la detención de una persona, a quien se le aseguraron un arma larga y 29 cartuchos.







El cuarto evento, en los poblados Varados y Siqueros, se localizaron e inhibieron un total de siete artefactos explosivos improvisados. Es importante destacar que estos fueron inhabilitados por personal especializado, debido al riesgo que representa para la población este tipo de material. En un último evento, en esta ciudad y puerto, en la colonia Infonavit Playas de Mazatlán, donde se realizó la detención de un presunto infractor de la ley, a quien se le aseguraron siete dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.





