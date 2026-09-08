$!Marina detiene a un hombre y asegura arsenal con explosivos en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre y aseguraron un arsenal en el poblado La Noria de San Antonio, en el municipio de San Ignacio, sin que las autoridades federales aclararan el origen del despliegue ni las circunstancias de la captura.
Durante la intervención militar, el personal decomisó dos armas largas, 334 cartuchos, 18 cargadores, tres chalecos balísticos y dos placas de protección corporal.
En el sitio también hallaron 84 artefactos explosivos improvisados, una cuatrimoto y un automóvil.
Tanto el presunto implicado como el equipo decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.