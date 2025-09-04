$!Marina detiene a una persona con droga y dinero en Navolato

NAVOLATO. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a una persona en posesión de 30 envoltorios con metanfetamina, 50 con marihuana y una cantidad no especificada de dinero en efectivo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia federal no proporcionó detalles sobre la zona del municipio donde se llevó a cabo la detención, ni sobre la identidad del detenido, el monto del efectivo incautado o las circunstancias del operativo.