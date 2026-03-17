$!Marina detiene a una persona y asegura vehículos, armas, municiones y chalecos tácticos en Culiacán

MAZATLÁN._ Una persona fue detenida por personal naval y se aseguró vehículos, armas, municiones y equipo táctico en dos hechos distintos, en Culiacán, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.
A través de un comunicado, se informó que el primer evento se realizó durante recorridos terrestres en inmediaciones del poblado San Miguel, donde personal naval localizó cuatro armas largas, 18 cargadores, aproximadamente 540 cartuchos, así como cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.
En un segundo evento, durante recorridos de vigilancia y disuasión en inmediaciones de la zona conocida como “El Valle”, se escucharon detonaciones de arma de fuego, observando a presuntos integrantes de la delincuencia organizada a bordo de vehículos que obstruían la vía pública, quienes al percatarse de la presencia de la autoridad emprendieron la huida.
Derivado de lo anterior, se logró la detención de una persona, así como el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo, armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico.
La persona detenida, a quien se le leyeron sus derechos de ley, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contribuir a la seguridad y el Estado de derecho en el país.