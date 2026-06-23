$!Marina evacúa a ocho personas de un yate frente a Isla Venados, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Ocho personas fueron rescatadas y puestas a salvo por elementos de la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, luego de que el yate en el que navegaban presentara una situación de emergencia en las inmediaciones de la Isla Venados, en Mazatlán.

La institución de seguridad marítima informó que el operativo de auxilio se efectuó luego de que el centro de mando de la Cuarta Región Naval recibió un reporte de emergencia sobre una embarcación civil que presentaba una falla mecánica en su sistema de gobierno.