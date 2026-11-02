$!Marina inhabilita campamento y decomisa armamento en La Guásima, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Personal de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un campamento clandestino presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en Mazatlán. La acción, resultado de patrullajes, derivó en el aseguramiento de armamento y municiones en el poblado La Guásima.

La Cuarta Región Naval de la Armada de México fue la responsable de informar a través de un comunicado de prensa, sobre la localización y desmantelamiento de este sitio clandestino. La dependencia naval precisó que el campamento fue inhabilitado en el mismo lugar de su hallazgo, como parte de las acciones contra el crimen.

La Semar detalló que esta operación, realizada en días pasados como parte de patrullajes de vigilancia y prevención del delito, culminó con el aseguramiento de dos armas largas, 826 cartuchos y 21 cargadores. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.